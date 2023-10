L'agression sioniste contre Ghaza se poursuit pour la troisième journée consécutive, faisant encore plus de morts et de victimes parmi les civils innocents. 687 palestiniens sont tombés en martyrs et 2 900 blessés, selon le dernier bilan provisoire, rapporté lundi par l'agence de presse palestinienne Wafa.

Les forces d'occupation sionistes ont poursuivi pendant la nuit de dimanche à lundi le massacre de civils palestiniens dans la bande de Ghaza assiégée, avec des familles entières anéanties et enterrées sous les décombres de leurs maisons détruites par les frappes aériennes sionistes aveugles en cours, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Le bilan s'est élevé à 687 martyrs, dont 91 enfants et 61 femmes, et 2 900 blessés, dont 244 enfants et 151 femmes, en plus des destructions de maisons, de bâtiments résidentiels, de biens et d'infrastructures depuis le début des attaques sionistes samedi, précise l'agence palestinienne. Côté sioniste, on reconnaît la mort de 700 soldats et 2150 blessés. Les avions de combat de l'occupation ont lancé des centaines de raids successifs et violents au cours des dernières heures sur tous les gouvernorats de la bande de Ghaza, ciblant des tours et des bâtiments résidentiels, des installations civiles et de service, et des mosquées, causant des morts et des blessés, dont la plupart étaient des femmes, des enfants et les personnes âgées. Les dizaines d'avions sionistes ont ciblé deux mosquées du camp de plage, à l'ouest de la ville de Ghaza, entraînant la mort d'une femme et de nombreux blessés dans les maisons voisines, en plus de cibler un certain nombre de sites à proximité de tours dans la région de Fayrouz, à l'ouest de la ville. Six mosquées ont été détruites par l'armée sioniste qui poursuit ses frappes aériennes dans diverses zones de la bande de Ghaza, rapportaient hier des médias. Ces mosquées sont situées dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Shati, connu pour ses maisons et ses immeubles résidentiels densément peuplés. Cibler les mosquées est un comportement que les responsables du ministère des Waqfs et des Affaires religieuses ont décrit comme «la guerre de religion contre la bande de Ghaza et ses lieux de culte». Le département a mis en garde contre le danger d'une «agression continue contre les lieux de culte à Ghaza», appelant toutes les parties concernées à «mettre fin à l'agression et à protéger les mosquées».

Les avions de combats sionistes ont également détruit plusieurs maisons dans la ville de Deir al-Balah et le camp de réfugiés de Bureij dans le centre de la bande de Ghaza, causant des victimes civiles, en plus de cibler des maisons à Khan Younes, Beit Hanoune et Rafah dans le sud de la bande de Ghaza, ce qui a entraîné aux morts et aux blessés. Les avions de guerre et l'artillerie de l'occupation ont bombardé un certain nombre de terres agricoles dans diverses zones de la bande de Ghaza, provoquant des destructions, des ravages et des trous profonds.

Les bateaux de la marine d'occupation ont également tiré des dizaines d'obus sur diverses cibles le long du littoral de Ghaza. Plus de 123.000 déplacés ont été dénombrés, a annoncé hier le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).»Les hostilités ont causé des déplacements internes» de population, écrit OCHA, parlant de «plus de 17.500 familles représentant 123.538 personnes (...), principalement à cause de la peur, d'inquiétudes pour leur protection et de la destruction de leur logement». Les raids de l'aviation sioniste visant des hôpitaux, des écoles, des mosquées et des lieux d'habitation pour la deuxième journée consécutive, provoquent un tollé dans le monde, et une vive condamnation de la communauté internationale, mettant à nu la politique barbare de l'entité sioniste depuis sa création.