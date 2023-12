La récente escalade des combats dans la ville soudanaise Wad Madani, a entraîné le déplacement de 300 000 personnes supplémentaires, selon les Nations unies. Des affrontements armés au Soudan ont atteint l'Etat soudanais d'Al Jazirah, provoquant une nouvelle vague de déplacements massifs, avec quelque 300 000 personnes fuyant la deuxième plus grande ville du pays, Wad Madani, a rapporté jeudi l' Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Wad Madani est situé à 140 kilomètres au sud-est de Khartoum, la capitale déchirée par le conflit, et au coeur de l'Etat d'Al Jazirah, connu comme le grenier agricole du Soudan.

Après le début de la crise au Soudan en avril dernier, plus d'un demi-million d'hommes, de femmes et d'enfants ont trouvé refuge dans l'Etat d'Al Jazirah. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont à nouveau en mouvement fuyant les combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR) qui ont éclaté dans la banlieue de Wad Madani le 15 décembre. «Il s'agit d'une tragédie humaine aux proportions énormes, qui aggrave la crise humanitaire déjà désastreuse au Soudan», a déclaré la directrice générale de l'OIM, Amy Pope.

Elle a ajouté que l'intensification du conflit et l'augmentation des déplacements soulignent «l'urgence d'une résolution pacifique, ainsi que la

nécessité d'un cessez-le-feu et d'une réponse énergique pour éviter une catastrophe majeure».