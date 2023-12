Les électeurs tchadiens viennent de voter pour le référendum constitutionnel dans un contexte politique et sécuritaire le moins que l'on puisse dire, sensible. Ce vote est stratégique, il permettra au Tchad le retour des civils au pouvoir tel qu'il a été promis par les militaires il y a de cela deux ans et demi.

L'enjeu est de taille, surtout que le Tchad est un pays du Sahel, une région qui est devenue une espèce de ventre mou où les turbulences d'ordre sécuritaires sont devenues légion. Cela favorise une instabilité sécuritaire et politique qui affecte la situation des pays voisins. L'accord de paix qui a été signé entre les autorités tchadiennes et des groupes et mouvements armés était susceptible de permettre aux tchadiens d'amorcer un processus de dialogue avec comme objectif d'asseoir les jalons d'une stabilité institutionnelle qui via un référendum constitutionnel celui-ci assurera le bon déroulement du processus politique et électoral vers une perspective démocratique en mesure de permettre aux civils d'accéder au centre de décision politique du pays. L'Algérie a soutenu toutes les initiatives s'inscrivant dans le retour à la légalité constitutionnelle et a la stabilité politique du Tchad à travers un dialogue inclusif qui concernera toutes les factions en conflit. Dans un autre registre, il faut rappeler qu'une grande partie de l'opposition avait appelé à boycotter le référendum en avançant l'argument qui consiste a dire qu'il s'agit «d'un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et perpétuer une «dynastie» inaugurée par son défunt père il y a 33 ans à l'issue, déjà, d'un coup d'État», selon l'avis de cette opposition et de la société civile qui exige la mise en branle d'une période de transition à même d'assurer le passage vers une véritable ouverture démocratique et alternance au pouvoir.

Mais de l'autre côté, il y a une autre majorité qui croit que «Le «oui» va le remporter haut la main», selon certains observateurs politiques qui assurent que «le pouvoir militaire a mené une campagne à gros moyens qui a écrasé celle du«non» ou du boycott», affirment-ils.

Un autre atout plaide pour le vote du «oui» et qu'il remportera le référendum, c'est le «ralliement d'un de ses principaux opposants jusqu'alors, Succès Masra, qui appelle à voter «oui», face à une opposition divisée», selon des analystes tchadiens.

Le politologue tchadien, Evariste Ngarlem Tolde a expliqué l'enjeu de référendum constitutionnel en soulignant que «La première question est celle du taux de participation, la seconde est celle de la crédibilité même du référendum, car du début à la fin, c'est le ministère de l'administration qui a géré le processus, et dans les provinces, ce sont les gouverneurs, dans les départements, ce sont les préfets, donc c'est le gouvernement qui l'a porté seul, alors qu'en principe, il devrait être neutre», et d'ajouter «Une partie de l'opposition et de la société civile de ce pays d'Afrique centrale appelle au boycott. Elle estime que La Constitution proposée n'est pas très différente de la précédente, qui concentrait des pouvoirs importants entre les mains du chef de l'État. Il y aura des défis à relever. Parce qu'à côté de ceux qui ont appelé à voter «non», et il y a ceux qui sont pour le boycott et tout ça, les gens veulent avoir un contrôle citoyen sur les élections», a affirmé le politologue tchadien, Evariste Ngarlem Tolde.

Les observateurs politiques tchadiens appellent à une transition inclusive pour un Tchad stable en s'inspirant de l'accord de paix signé à Doha par les autorités tchadiennes et des groupes et mouvements armés dans la perspective d'ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à N'Djamena. L'opposition et la société civile tchadiennes exigent que «le référendum devrait être reporté jusqu'à ce qu'un véritable dialogue soit engagé sur des questions constitutionnelles clés telles que l'espace garanti à l'opposition politique, une commission électorale indépendante et le fédéralisme». Entre ceux qui maintiennent le processus en cours et ceux qui avancent d'autres propositions post-électorales, le Tchad est à la croisée des chemins; l'enjeu de la transition est vu selon les rapports de force qui prévalent sur le terrain politique.