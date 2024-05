Une quarantaine d’étudiants appartenant au groupe «Palestine Solidarity Network» ont investi, lundi, un local de la «Vrije Universiteit Brussel (VUB). Les étudiants dénoncent les liens académiques entre l’université et l’entité sioniste, réclamant un boycott académique tel que celui de la Conférence des recteurs des universités espagnoles (Crue). Cette action s’inscrit «dans le cadre des manifestations internationales d’étudiants qui militent dans le monde entier pour une Palestine libre et un boycott académique» de l’entité sioniste, a souligné Isa Tomasevic, l’une des organisatrices. La VUB rejoint d’autres universités dont celles de Gand (U Gent), de Liège (ULiège) et de Bruxelles (ULB).