L'agression de l'entité sioniste contre la population palestinienne, dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée, a été samedi soir au menu d'un entretien téléphonique entre le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, et son homologue du Brésil, Lula Da Silva, selon l'agence palestinienne Wafa. Abbas a souligné ‘'la nécessité de mettre immédiatement fin à l'agression (sioniste) contre le peuple Palestinien, de le protéger et de permettre l'ouverture d'urgence de couloirs humanitaires vers la bande de Ghaza, pour des fournitures médicales et d'acheminer de l'eau, de l'électricité, et du carburant'', écrit l'agence. Il a renouvelé son rejet total de l'évacuation, car elle ‘'équivaut à une deuxième Catastrophe pour le peuple Palestinien''. Lula a affirmé ‘'sa solidarité'' et son soutien au peuple palestinien pour recouvrer ‘'ses droits légitimes à la liberté et à l'indépendance'', soulignant la nécessité d'apporter une aide médicale et humanitaire à Ghaza.