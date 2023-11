Les pays «vulnérables» au Moyen-Orient doivent bénéficier de l'aide financière internationale pour ne pas être entraînés dans le conflit entre Israël et le Hamas, a souligné hier Emmanuel Macron lors du Forum de Paris sur la paix.»Tout est lié», a déclaré le président français qui animait la première table ronde du Forum. «Aujourd'hui, on a des pays très vulnérables qui, si on ne les aide pas par la solidarité internationale, seront entraînés par le conflit qui est en cours» au Proche-Orient, a-t-il déclaré.»Et donc en effet, l'action du Fonds monétaire international, en particulier en Jordanie, en Egypte dans le cadre du conflit est absolument décisif», a-t-il ajouté.

Le FMI a annoncé jeudi un accord pour une aide de 1,2 milliard de dollars en faveur de la Jordanie, pays frontalier d'Israël, qui redoute les conséquences de la guerre barbare menée depuis un mois par l'entité sioniste dont les bombardements criminels n'épargnent rien ni personne, faisant plus de dix-mille morts, en majorité des enfants et des femmes, et des dizaines de milliers de blessés ainsi qu'une destruction majeure des infrastructures de la bande de Ghaza attaquée à coups de bombes au phosphore blanc, interdit par les conventions internationales.

Dépourvu de ressources naturelles et dépendant des aides internationales, la Jordanie accueille déjà des centaines de milliers de Palestiniens et redoute un nouvel exode massif vers son territoire.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a également évoqué durant la même journée l'idée d'aider «davantage» l'Egypte, également affectée par ce conflit.

Le forum s'est ouvert dans un contexte de multiplication des conflits dans le monde, et singulièrement par l'agression sauvage multipliant les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre de l'entité sioniste depuis le 7 octobre contre la population martyre de Ghaza.

Le pape François n'était pas présent mais a transmis aux organisateurs un message d'encouragement «dans l'espoir que cette rencontre (...) puisse contribuer à la construction d'un monde plus juste, solidaire et pacifique».

«La construction de la paix est un travail long et patient qui exige le courage et l'engagement concret de toutes les personnes de bonne volonté», a souligné le pape.

«Une paix durable se bâtit au jour le jour à travers la reconnaissance, le respect, la promotion de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux».»Tout en réaffirmant le droit inaliénable à la légitime défense ainsi que la responsabilité de protéger ceux dont l'existence est menacée, nous nous devons d'admettre que la guerre est toujours une défaite d'une humanité», a-t-il également écrit.

Dans son allocution d'ouverture de la conférence jeudi, le président Macron a indiqué que la France va porter à 100 millions d'euros l'aide d'urgence. 20 millions avaient déjà été annoncés. Emmanuel Macron a en outre appelé à coordonner l'aide et à l'organiser de manière très concrète afin qu'elle puisse être acheminée.»C'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut oeuvrer à un cessez-le-feu», a déclaré le chef de l'Etat français devant les représentants d'une cinquantaine de pays et d'organisations humanitaires. Si Israël a «le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens», son gouvernement a aussi «une éminente responsabilité (...) de respecter le droit et protéger les civils» a-t-il également souligné tandis que, de son côté, Martin Griffiths, secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des affaires humanitaires, a aussi affirmé: «On a besoin d'un cessez-le-feu humanitaire. Il s'agit d'imposer le silence aux armes dans un but humanitaire».