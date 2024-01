La capitale française a vécu hier une nouvelle mobilisation contre la loi immigration votée le 19 décembre dernier par le Parlement, dans des circonstances mouvementées, les protestataires réclamant «son retrait total» tout en affirmant qu'ils comptent maintenir la pression en ce sens dans l'attente du verdict du Conseil constitutionnel. Celui-ci qui a reçu le document de manière officielle, aussitôt après le vote, doit en effet statuer sur le respect ou non de la Loi fondamentale par certaines dispositions de la nouvelle loi qui risque de faire de citoyens français des...apatrides! Ils étaient 25 000, selon les organisateurs, et à peine 7 700, selon la préfecture de police de Paris à avoir bravé un temps maussade et un froid sibérien grâce à une ambiance enfiévrée. En tête du cortège, il y avait plusieurs dizaines de sans-papiers dont le collectif se voulait aux premières lignes du combat contre une loi qui, disent-ils, les stigmatise et fait d'eux des «délinquants» par anticipation.

Côté gauche insoumise, on ressasse le fait qu'il s'agit d'une dérive extrême et, comme les 400 collectifs actuellement mobilisés contre cette loi voulue par Macron, coûte que coûte, et portée par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, avec un réel enthousiasme, nombreuses sont les associations, les syndicats et les partis politiques qui dénoncent une loi conforme «aux idées du Rassemblement national», le parti d'extrême droite de Marine Le Pen. C'est ainsi que beaucoup considèrent insensée la démarche de la majorité présidentielle qui, pour «éviter» le triomphe électoral de l'extrême droite, a annoncé par tous les sondages, aux prochaines élections européennes, ne trouve pas mieux que de s'emparer du «programme de Marine Le Pen»! C'est ainsi que la nouvelle loi, au cas improbable où le Conseil constitutionnel la jugerait conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution, entraînerait des restrictions dans le versement des prestations sociales pour les étrangers, instaurerait des quotas migratoires, remettrait en cause l'automaticité du droit du sol, rétablirait un «délit de séjour irrégulier» passible de lourdes peines de prison et entraînerait des expulsions de citoyens n'ayant aucune attache avec «le pays d'origine de leurs...parents».

Le président Emmanuel Macron est attendu ce soir, pour sa deuxième conférence de presse depuis sa première élection en 2017, dans le cadre nouveau du «rendez-vous avec la nation» récemment promis, quelques jours à peine après avoir partiellement chamboulé le gouvernement d'Elizabeth Borne, remplacée au pied levé par Gabriel Attal. Ne disposant pas de majorité à l'Assemblée nationale, Macron est à la peine pour faire face à une montée triomphale de l'extrême droite. Il doit tenir compte des séquelles douloureuses que l'adoption de la très contestée réforme des retraites puis celle de la loi sur l'immigration a déjà posées dans le champ d'une droite déboussolée et de la majorité toute relative qu'il dirige. En sommant les ministres du nouveau gouvernement à agir en «révolutionnaires» et non en «gestionnaires», il lui faudra rapidement dévoiler le programme, encore flou, de ce qu'il appelle le «réarmement» du pays auquel il promet «une espérance et un goût de l'avenir».