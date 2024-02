L'Espagne a annoncé hier le déblocage d'une aide d'urgence de 3,5 millions d'euros pour l'Unrwa, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dont le fonctionnement est menacé par la suspension du financement de nombreux pays après des accusations d'Israël.»L'Espagne va débloquer une enveloppe urgente de 3,5 millions d'euros pour que l'Unrwa puisse maintenir ses activités à court terme», a indiqué le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Luis Albares, lors d'une comparution devant une commission parlementaire.»La situation de l'Unrwa est désespérée et il existe un risque important que ses activités humanitaires à Gaza soient paralysées dans les prochaines semaines», a-t-il ajouté.»Colonne vertébrale» de l'aide dans la bande de Ghaza, selon l'ONU, l'Unrwa est accusée d'être «totalement infiltrée par le Hamas» par Israël, selon qui 12 des 13.000 employés de cette agence à Ghaza ont été impliqués dans l'attaque du 7 octobre menée en sol israélien par le mouvement islamiste palestinien. A la suite de ces accusations non etayées, l'agence onusienne a renvoyé la plupart des personnes mises en cause et promis une enquête approfondie, ainsi que des poursuites judiciaires le cas échéant. En réaction, une douzaine de pays, dont d'importants donateurs comme les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, ont annoncé suspendre leur financement à l'agence. Selon le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, les fonds suspendus s'élèvent actuellement à «plus de 440 millions de dollars (409 M EUR), soit près de la moitié des revenus attendus de l'agence en 2024». Au sein de l'Union européenne, l'Espagne est l'une des voix les plus critiques à l'égard d'Israël depuis le début de l'agression barbare sioniste qui a fait 27.365 morts, en grande majorité des civils, selon le ministère palestinien de la Santé.