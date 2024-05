Plusieurs personnes ont battu le pavé hier, à Paris pour exprimer leur solidarité avec le peuple Palestinien à Ghaza, soumis à une agression génocidaire sioniste depuis 212 jours, a rapporté l’agence de presse Wafa. Les participants solidaires avec la Palestine se sont rassemblés dans le 1er arrondissement de Paris et ont exigé la fin de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza, souligne Wafa. Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des banderoles appelant à la fin du génocide à Ghaza et exigé la non participation des athlètes sionistes aux prochains Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront entre le 26 juillet et le 11 août, ajoute la même source. Samedi, de nombreuses villes et capitales du monde (Berlin, Londres, Dublin, Paris, Ottawa) ont été témoins de manifestations massives en soutien au peuple palestinien et pour exiger un cessez-le-feu à Ghaza et l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne.