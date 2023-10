Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi dans de nombreux pays arabes et musulmans en soutien aux Palestiniens, au septième jour d'une guerre barbare menée par l'entité sioniste contre les civils palestiniens. A Beyrouth, plus d'un millier de personnes ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens. A Baghdad, des dizaines de milliers d'Irakiens se sont massés sur la place Tahrir pour scander «Non à l'occupation! Non à l'Amérique!». En Egypte, des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des centaines de manifestants scander leur solidarité avec Ghaza à la mosquée Al-Azhar.»Les pays arabes et musulmans ont le devoir et la responsabilité de fournir d'urgence de l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza», a affirmé l'université d'Al-Azhar, plus haute institution de l'islam sunnite, dans un communiqué. A Téhéran, les manifestants ont brandi des drapeaux iraniens, palestiniens et du Hezbollah et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: «A bas l'Amérique» et «A bas Israël». En Jordanie, plus de 20.000 personnes se sont rassemblées à Amman. Des rassemblements ont également eu lieu à Bahreïn et au Qatar, petits pays du Golfe. A Alger, près de 2.000 personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur soutien aux Palestiniens et une grande banderole avec l'inscription «Nous donnerons notre vie pour toi Palestine» a été déployée. Au Maroc, des «milliers» de personnes ont manifesté leur soutien aux Palestiniens lors de sit-ins. Un millier de personnes ont également manifesté à Tunis. Les manifestations ont touché des pays musulmans hors du Moyen-Orient. Au Pakistan, des milliers de personnes ont manifesté après la prière hebdomadaire. En Afghanistan voisin, quelques centaines de personnes ont pris part aux manifestations à Kaboul et Jalalabad (Est), organisées à l'initiative des autorités talibanes. En Europe, la capitale irlandaise Dublin et la ville italienne de Venise mais aussi Rome, Bruxelles, Londres et New York, ont accueilli des manifestations en soutien au peuple palestinien, victime des agressions sionistes barbares. Les manifestants ont crié des slogans pour condamner les massacres de l'occupant sioniste contre les Palestiniens de la bande de Ghaza et des villes de Cisjordanie occupée, et témoigner leur soutien au peuple palestinien, selon l'agence de presse Wafa.