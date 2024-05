La nouvelle a été confirmée tard dans la nuit du dimanche au lundi par la télévision iranienne. Le crash de l'hélicoptère présidentiel iranien dans une région très difficile d'accès, pour cause d'intempéries et d'épais brouillard, a coûté la vie au président iranien Ebrahim Raïssi, au MAE Hossein Amir-Abdollahian et à plusieurs autres hauts responsables du pays. Le Croissant-Rouge iranien a confirmé, hier, que les secours ont récupéré les dépouilles du président iranien et des huit autres passagers de l'hélicoptère, dont le ministre des Affaires étrangères. Ebrahim Raïssi était à bord de l'appareil qui regagnait Téhéran après l'inauguration conjointe avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev d'un barrage, à la frontière entre les deux pays. Selon l'agence de presse Irna, outre le président et le MAE, se trouvaient à bord de l'hélicoptère le gouverneur de la province ainsi que le principal imam de la région. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a désigné dès hier matin le vice-président Mohammad Mokhber comme président par intérim de l'Iran, sitôt confirmé officiellement le décès du président Ebrahim Raïssi dans l'accident d'hélicoptère survenu la veille au nord-ouest du pays. «Conformément à l'article 131 de la Constitution, M. Mokhbar est chargé de diriger le pouvoir exécutif» avec pour principale mission, en concertation avec les chefs des pouvoirs législatif et judiciaire, l'organisation de «l'élection d'un nouveau président dans un délai maximum de 50 jours», a annoncé l'ayatollah Ali Khamenei, dans son communiqué. En juin 2023, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian s' était rendu aux Emirats, au Qatar, au Koweït et à Oman, dans le cadre d'une tournée régionale qui a permis de consolider les liens avec les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG)., visite conséquente à l'amélioration des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite en mars 2023, après sept ans de tensions.

Le président russe Vladimir Poutine a discuté hier au téléphone avec le président par intérim de l'Iran, Mohammad Mokhber, pour lui présenter ses condoléances. Poutine, dont le pays a sensiblement renforcé les liens avec l'Iran ces deux dernières années, a parlé à Mohammad Mokhber juste après sa nomination.

Les deux hommes ont «souligné leur volonté mutuelle de continuer à renforcer de manière cohérente la coopération» entre Moscou et Téhéran, selon un communiqué du Kremlin. La Russie avait dépêché une équipe de sauveteurs en Iran pour retrouver l'appareil sinistré. Les funérailles du président iranien Ebrahim Raïssi doivent débuter aujourd'hui à Tabriz, dans le nord-ouest du pays, selon un média officiel.

«La cérémonie funéraire du président» et des personnes qui l'accompagnaient aura lieu «demain mardi à 09h30 (06h00 GMT) à Tabriz», et «les corps seront ensuite transférés à Téhéran» pour la poursuite des cérémonies, a rapporté l'agence Irna, citant le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi.

Le président de la République présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, lundi, un message de condoléances au Premier vice-Président de la République Islamique d'Iran, Mohammad Mokhber, suite au décès du président de la République islamique d'Iran Ebrahim Raïssi.»Excellence le Premier vice-Président de la République islamique d'Iran, nous avons suivi, avec vous, dès le début, avec émotion et inquiétude, les moments difficiles qu'a vécus le peuple iranien frère, dans l'attente d'informations sur le sort de l'hélicoptère transportant le défunt Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, pays frère, et les membres de la délégation l'accompagnant, composée de hauts responsables, et c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris, le décès tragique de notre cher frère Ebrahim Raïssi», lit-on dans le message de condoléances. «Nous exprimons notre profonde sympathie et notre soutien fraternel aux dirigeants politiques, au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran, pays frère», a écrit le président de la République.»En cette pénible circonstance où le peuple algérien compatit à la douleur de ses frères en Iran, je perds, personnellement, en le dirigeant Ebrahim Raïssi, un frère et un partenaire avec lequel j'ai oeuvré pour le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de solidarité entre nos deux pays et peuples frères, et en faveur des causes justes portées par notre Nation islamique», a ajouté le président de la République.»En cette pénible épreuve, je présente mes sincères condoléances et ma profonde sympathie au Gouvernement et au peuple iraniens, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de prêter assistance et réconfort au peuple iranien frère», conclut le message.

Les réactions dans le monde

OCI: Le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique (57 pays), Hissein Brahim Taha, «exprime ses sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple iranien».

Conseil de coopération du Golfe: Les dirigeants des Emirats arabes unis, du Qatar et de Bahrein, membres du CCG, ont présenté chacun sur X leurs «plus sincères condoléances» au peuple et au gouvernement iraniens.

Union européenne: Le président du Conseil européen Charles Michel présente les «sincères condoléances» de l'UE. «Nos pensées vont à leurs familles», indique-t-il dans un message sur X.

Hamas: Le mouvement islamiste palestinien Hamas présente ses «condoléances» au peuple iranien, saluant en Ebrahim Raïssi un «soutien à la résistance palestinienne» notamment depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza.

Hezbollah: Le Hezbollah au Liban présente ses condoléances aux dirigeants iraniens, qualifiant Ebrahim Raïssi de «protecteur des mouvements de résistance». «Le président martyr était pour nous un grand frère, un appui solide».

Houthis: Les houthis du Yémen déplorent «une perte non seulement pour l'Iran, mais aussi pour l'ensemble du monde islamique, pour la Palestine et pour Ghaza».

Chine: Pour le président Xi Jinping, cette «mort tragique est une grande perte pour le peuple iranien» et le peuple chinois a «perdu un bon ami». Il «a apporté d'importantes contributions au maintien de la sécurité et de la stabilité de l'Iran, à la promotion du développement national et de la prospérité, et a également déployé des efforts pour consolider et développer le partenariat stratégique entre la Chine et l'Iran».

Russie: Le président Vladimir Poutine rend hommage dans un télégramme de condoléances à un «politicien remarquable», ajoutant: «en tant que véritable ami de la Russie, il a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des rrelations de bon voisinage entre nos pays et a déployé de grands efforts pour les amener au niveau du partenariat stratégique».

Turquie: «Je prie pour la miséricorde de Dieu pour mon cher collègue et frère» Ebrahim Raïssi, réagit le président Recep Tayyip Erdogan sur X, exprimant ses «plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement iraniens amis et frères»

Syrie: Le président Bachar al-Assad présente ses condoléances à l'Iran.«Nous avons oeuvré avec le président défunt pour que les relations stratégiques qui lient la Syrie et l'Iran demeurent toujours prospères».

La Syrie, comme le Liban, a proclamé un deuil officiel de trois jours.

Irak: «Nous présentons nos condoléances au Guide suprême de la République d'Iran Ali Khamenei ainsi qu'au gouvernement et au peuple d'Iran», a dit le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani, exprimant sa «grande tristesse et chagrin». Le Hachd al-Chaabi adresse ses condoléances aux dirigeants iraniens, soulignant que le président Raïssi «avait toujours déclaré que l'Irak et l'Iran formaient un seul peuple qui ne peut être séparé».

Egypte: «L'Egypte pleure, avec une grande tristesse et une profonde douleur, le président et le plus haut responsable de la diplomatie de l'Iran», déclare la présidence.

France: «La France présente ses condoléances à la République islamique d'Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi», a indiqué son ministère des Affaires étrangères.

Pakistan: Le Pakistan décrète une journée de deuil «en solidarité avec l'Iran», pays «frère», selon le Premier ministre Shebbaz Sharif sur X, ajoutant: «l'immense nation iranienne surmontera cette tragédie avec son courage habituel». Islamabad avait accueilli en grande pompe le dirigeant iranien fin avril.

Malaisie: Le Premier ministre Anwar Ibrahim se dit «profondément attristé», soulignant que son pays respecterait l'engagement de son pays avec l'Iran pour renforcer leurs liens «pour le bien de nos peuples et du monde musulman».

Afrique du Sud: «C'est une tragédie extraordinaire, inimaginable dans laquelle a péri le dirigeant remarquable d'un pays avec lequel l'Afrique du Sud entretient de fortes relations bilatérales», déclare le président Cyril Ramaphosa.