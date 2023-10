L'Expression: L'ONU et l'Union européenne ont-elles exprimé leur opposition au blocus imposé à la bande de Ghaza? Comment interprétez-vous cela?

Hala Abou Hassira: Je n'ai pas entendu l'Union européenne et l'ONU exprimer officiellement leur opposition au blocus. Cependant, il est certain que la communauté internationale, en particulier les démocraties européennes et les États-Unis, a donné son feu vert à Israël pour attaquer la population civile. Aujourd'hui, nous assistons à un génocide orchestré par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Son seul objectif est de transformer Ghaza en une île déserte. Netanyahu a appelé ouvertement à un nettoyage ethnique similaire à ce que nous avons vécu en 1948. C'est la Nakba. Nous sommes en train de vivre un génocide collectif contraire à la 4e Convention de Genève, qui oblige la force occupante à protéger les populations civiles. La communauté internationale continue de pratiquer la politique des deux poids, deux mesures.

Cependant, lorsqu'il s'agit de défendre un pays comme l'Ukraine, cela ne laisse personne indifférent. Ne pensez-vous pas que la vie des Palestiniens est équivalente à celle des Ukrainiens? Lorsque nous sommes horrifiés par la mort de civils israéliens, nous devons également être horrifiés par la mort de tous les civils, quelle que soit leur nationalité. Depuis le début des agressions contre le peuple palestinien, aucun appel à la retenue, voire à l'apaisement, n'a été entendu.

Comment est la situation actuellement dans la bande de Ghaza? Y a-t-il un bilan des bombardements aveugles commis par l'armée sioniste?

Des familles entières, y compris la mienne, se retrouvent dans la rue, c'est la panique totale. 1000 Palestiniens ont été tués, dont 400 femmes et enfants. Actuellement, on recense plus de 48 écoles et près de 10 centres médicaux bombardés par ces criminels. On compte plus de 600 000 résidences détruites. Le seul refuge qui demeure intact est le plus grand hôpital central de la bande de Ghaza.

Pensez-vous que la dynamique de normalisation avec l'entité sioniste engagée par certains pays arabes est freinée? Cette normalisation est-elle pour quelque chose dans la spectaculaire opération du Hamas?

C'est d'abord la politique israélienne sur le terrain qui a aggravé la situation entre les deux parties, comme Smotrich, ministre des Finances, qui lors de sa dernière visite à Paris, a déclaré l'inexistence de l'État palestinien.

Pis encore, ce qui a aggravé la situation, ce sont les attaques des colons perpétrées sur nos terres, dont le pogrom de Huwara. Et enfin, le terrorisme de l'armée israélienne sur Al-Aqsa et les lieux saints, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, nous récoltons les résultats de 75 ans d'oppression. J'estime que mon peuple a le droit de se défendre contre toute forme de carnage.

Mais qui représente aujourd'hui la voix du peuple palestinien? Le Hamas? L'Autorité palestinienne?

Nous sommes unis dans le même camp et nous oeuvrons pour la même cause. Notre ennemi est l'occupation israélienne.

Certains observateurs estiment qu'il y a une menace pour que cette guerre



s'étende jusqu'au Liban, voire même un embrasement régional. Quel est votre avis sur la question?

Nous n'avons cessé de mettre en garde toute la communauté internationale contre une éventuelle explosion au Proche-Orient due aux pratiques israéliennes. La cause palestinienne concerne tout le monde. Force est de constater que nous faisons face à l'échec total des Nations unies et du système international multilatéral qui choisit entre les conflits. Pour cette raison, j'appelle la communauté internationale à la sagesse et à la raison. Ce n'est pas avec les émotions que nous résoudrons la cause palestinienne.

Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis avant-hier au Caire. Qu'attendez-vous de cette rencontre?

Nous sommes confiants que tous les pays arabes auront une seule voix sur la nécessité d'arrêter l'effusion de sang et de mettre un terme à l'occupation israélienne.

Un dernier mot pour le peuple algérien?

Je voudrais exprimer, au nom du peuple palestinien, toute ma gratitude au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et particulièrement au peuple algérien, et leur dire merci de ne pas nous avoir abandonnés dans la cause palestinienne. Nous entendons votre soutien et nous le voyons. Je dois vous avouer que nous nous sommes toujours inspirés de la lutte du peuple algérien, de sa révolution et surtout de sa belle victoire pour l'indépendance. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de continuer le combat pour notre liberté.

De notre correspondance particulière à Paris Sameh Bencheikh