La Russie et les Émirats arabes unis ont appelé mardi à une réunion d'urgence mardi soir du Conseil de sécurité de l'ONU après une frappe meurtrière sur un hôpital à Ghaza, tandis que le vote d'une résolution portée par le Brésil qui préside le Conseil, devait avoir lieu hier.»La Russie et les Émirats arabes unis ont demandé la tenue d'une réunion publique urgente du Conseil de sécurité des Nations unies dans la matinée du 18 octobre en raison de la frappe sur un hôpital de Gaza», a déclaré sur Telegram l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitri Polianskiï. En pleine activité diplomatique sur la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité avait rejeté lundi soir une résolution proposée par la Russie pour un «cessez-le-feu humanitaire» et était censé se prononcer dans la foulée sur un second texte présentée par le Brésil, président de l'instance en octobre. Des diplomates avaient évoqué la date de mardi 22H00 GMT pour que le Conseil se prononce sur le texte du Brésil. Alors que le président américain Joe Biden était en partance mardi soir pour Israël, des sources diplomatiques ont précisé que cette résolution brésilienne serait soumise au vote hier dans l'après-midi. Le texte russe rejeté lundi appelait à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté» et à un accès humanitaire «sans entrave» à la bande de Ghaza confrontée au siège de l'armée sioniste. Mais sans désigner le groupe islamiste palestinien Hamas, ce qui était qualifié d' «inacceptable» par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Le projet de résolution du Brésil condamne lui spécifiquement «les odieuses attaques terroristes du Hamas», conformément à la terminologie des puissances occidentales.