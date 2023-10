Des pluies très importantes tombées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est des Etats-Unis ont partiellement paralysé la mégapole de New York, son gigantesque métro, ses routes et l’un de ses aéroports, les autorités appelant la population à la plus grande prudence. «Si vous êtes chez vous, restez chez vous, si vous êtes au travail, ou à l’école, restez à l’abri pour l’instant. Une partie du métro est inondée et il est extrêmement difficile de se déplacer en ville», a prévenu en fin de matinée le maire démocrate de la ville, Eric Adams.

Les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence pour la mégapole de 8,5 millions d’habitants, ainsi que Long Island à l’est et la vallée de l’Hudson, des régions régulièrement touchées par les inondations. D’après les services météo, les intempéries sont susceptibles d’atteindre 5 cm par heure et pourraient atteindre 18 cm au total dans certaines zones, résultat d’une dépression le long de la côte mi-Atlantique, qui attire l’air humide de l’océan.