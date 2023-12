Prenant acte de la colère d'une partie non négligeable de l'électorat démocrate face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sans cesse par l'armée et le gouvernement sionistes, le président américain Joe Biden a critiqué ouvertement Benjamin Netanyahu, mardi dernier. Comme avec Obama, la réplique a été aussi brutale qu'arrogante mais elle a surtout mis à nu la véritable stratégie du gouvernement le plus réactionnaire de l'entité sioniste.

Il n'y a pas de place en Palestine pour un État palestinien, a lancé Netanyahu, attaché à son propos de 2015 qui excluait un État palestinien, et oeuvrant sans cesse à la colonisation accélérée des territoires palestiniens occupés, avec le soutien des réseaux sionistes américains et européens. Il n'a nul souci du fait que, malgré la violence déchaînée contre la population civile de Ghaza et de Cisjordanie, l'armée barbare sioniste ne parvient pas, après deux mois et demi de bombardements sauvages, à atteindre ses objectifs. Peu lui importe qu'elle n'affiche aucune victoire ni même une quelconque stabilisation de la situation puisque le Hamas et les autres groupes de fedayine lui opposent une résistance acharnée, synonyme de lourdes pertes, malgré les tentatives de les minimiser.

Si Netanyahu a déclenché une guerre cataclysmique, les analystes stratégiques occidentaux eux-mêmes disent clairement redouter qu'elle ne soit perdue face à un groupe de combattants irréguliers rompus à la guérilla et capables de mettre en échec la machine de guerre sioniste et l'arsenal américano-occidental qui la sous-tend. En proclamant à tort et à travers son refus d'un État palestinien selon les termes des résolutions de l'ONU et des accords d'Oslo et de Camp David, et en balayant les appels pourtant des plus tièdes de l'administration Biden à «réduire l'intensité des bombardements» des civils à Ghaza, Netanyahu renie tout ce qui a été validé par ses prédécesseurs, même de façon sournoise et hypocrite, mais il n'y a rien d'étonnant dans cette fuite en avant d'un Premier ministre sous la menace de poursuites judiciaires pour diverses malversations.

Sauf que sa déclaration bafoue également les engagements répétés de ses alliés occidentaux, en premier lieu les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui n'ont de cesse de clamer leur «attachement à la solution de deux États». Ne parlons pas des pays membres de la Ligue arabe, une organisation plongée depuis le mois d'octobre, dans une léthargie honteuse et dont bon nombre sont englués dans la normalisation qui les rend complices de la barbarie sioniste et de son expansionnisme avoué au détriment du peuple palestinien martyr. Cette trahison douloureusement ressentie par leurs peuples n'altère nullement le fait que les Palestiniens ont redéfini les termes du bras de fer militaire et politique, non plus selon les conditions du 7 octobre mais bel et bien celles du statu quo de 1948. D'où la surenchère désespérée de Netanyahu qui comprend que Toufan al Aqsa a non seulement bousculé le rapport de force d'avant le 7 octobre mais qu'il l'a surtout redéfini en fonction des paramètres de 1948. L'offensive du Hamas a balayé des installations militaires sionistes réputées infranchissables, elle a brisé les défenses de la plus grande prison à ciel ouvert du monde et démontré qu'un peuple qui lutte pour son droit légitime ne peut jamais être vaincu, quels que soient les corps expéditionnaires et autres mercenaires auxquels il fait face.