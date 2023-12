Les rebelles Houthis et le gouvernement yéménite, en guerre, se sont engagés à respecter un nouveau cessez-le-feu et ont accepté l'ouverture d'un processus de paix pour mettre fin au conflit, a annoncé samedi l'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen. A la suite d'une série de réunions en Arabie saoudite et à Oman, Hans Grundberg, «se félicite de l'engagement des parties en faveur d'un ensemble de mesures visant à mettre en oeuvre un cessez-le-feu à l'échelle du pays... et (à) s'engager dans les préparatifs de la reprise d'un processus politique inclusif sous les auspices des Nations unies», selon le communiqué de l'ONU. Les violences ont largement diminué depuis une trêve négociée par l'ONU en avril 2022, qui a expiré en octobre dernier mais qui est encore à peu près respectée. L'accord comprend des engagements concernant le paiement des salaires des fonctionnaires, l'ouverture de routes vers la ville de Taez, bloquée par les rebelles, et d'autres parties du Yémen, ainsi que la reprise des exportations de pétrole.

Le gouvernement du Yémen a salué les efforts de l'ONU pour mettre fin à la guerre civile qui fait rage dans le pays, après l'engagement des belligérants à respecter un nouveau cessez-le-feu. Le gouvernement yéménite «salue» la déclaration de l'ONU concernant «les efforts déployés sous les auspices des Nations unies (...) pour mettre fin à la guerre», a-t-il déclaré dans un communiqué samedi en fin de journée, exprimant également «ses remerciements» à l'Arabie saoudite et à Oman pour leurs efforts. Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est plongé depuis plus de huit ans dans une guerre opposant les Houthis aux forces gouvernementales appuyées depuis 2015 par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite, et incluant notamment les Emirats arabes unis. L'intervention de l'Arabie saoudite n'a pas permis de chasser les Houthis des vastes territoires dont ils ont pris le contrôle, et Riyadh cherche désormais à sortir du conflit. Les violences ont largement diminué depuis une trêve négociée par l'ONU en avril 2022, qui a expiré en octobre dernier mais qui est restée globalement respectée. Le conflit a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Selon l'ONU, l'accord annoncé samedi comprend également, entre autres engagements, la reprise des exportations de pétrole.»Les Nations unies mènent désormais les négociations, les Saoudiens se retirant et permettant aux Nations unies de gérer les futurs accords politiques», a déclaré Ahmed Nagi, du groupe de réflexion International Crisis Group.

Ces dernières semaines, les Houthis ont de nouveau fait parler d'eux, pas dans le cadre du conflit yéménite mais dans celui concernant l'agression barbare sioniste contre l' enclave palestinienne de Ghaza où les bombardements et les attaques terrestres sionistes ont fait 20.258 morts, majoritairement des femmes, adolescents et enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. Agissant en soutien aux Palestiniens, les rebelles yéménites ont revendiqué plusieurs attaques en mer rouge contre des navires commerciaux liés à l'entité sioniste.Un haut responsable des Houthis avait indiqué cette semaine que ces attaques s'arrêteraient seulement «si l'entité sioniste cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée» de la bande de Ghaza. Plus de 20 pays ont rejoint une coalition menée par les Etats-Unis et visant à «défendre le trafic maritime en mer Rouge» des attaques des rebelles Houthis, a déclaré cette semaine le Pentagone.