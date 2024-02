Des unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé un poste d’alerte et une base des forces de l’occupant marocain dans le secteur de Haouza, a indiqué un communiqué de la Direction centrale du commissariat politique de l’Armée sahraouie.»Dans le cadre de la guerre de libération et de la poursuite de la lutte armée, des unités avancées de l’Armée sahraouie ont ciblé un poste d’alerte par des bombardements intenses dans la région de Arbib El Gaa dans le secteur de Haouza ainsi qu’une base militaire dans la région de Lagtitira, causant des pertes considérables dans les rangs de l’ennemi», précise le communiqué militaire rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS). Les attaques de l’Armée sahraouie se poursuivent contre les positions et les retranchements des forces de l’occupant marocain qui a subi de lourdes pertes humaines et matérielles, ajoute le communiqué.