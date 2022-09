Des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Hawza, Mahbes et El Bakari, causant «de lourdes pertes humaines et matérielles», a indiqué lundi le ministère sahraoui de la Défense dans un communiqué. Des unités avancées de l'armée sahraouie ont bombardé les forces de l'occupant dans les régions de Ross Dirt, Ahricha Dirt et Fadrat El Mars dans le secteur de Hawza, note le communiqué n°628 rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS). L'APLS a également mené des attaques contre les retranchements des forces de l'occupation dans le secteur d'El Bakari alors que d'autres unités de l'armée sahraouie ont concentré leurs bombardements sur les positions des forces d'occupation marocaine dans les régions de Akouira Ould Ablal et Sikhat Tnouchad dans le secteur de Mahbes, ajoute la même source. Dimanche, «des unités avancées de l'APLS avaient mené des attaques ciblant les positions des forces d'occupation marocaine dans les secteurs de Hawza et de Oum Adrika et dans les régions de Arbib El Kaa, Arkan Latitra, Fadrat El Ach et Ross El Kaydiya». «Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte», a conclu le communiqué.