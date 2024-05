Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d’occupation marocaine dans le secteur de Haouza, leur infligeant «de lourdes pertes humaines et matérielles», a indiqué, lundi, la Direction centrale du commissariat politique de l’APLS dans un communiqué.»Des détachements avancés de l’Armée sahraouie avaient ciblé par des bombardements intenses, des positions ennemies dans le secteur de Haouza notamment dans les régions d’Arbib el Gaa, Fedret Laghrab, Fedrat el Ach et la région de Dirt, a précisé le communiqué rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS).»L’Armée populaire de libération sahraouie poursuit ses opérations militaires face à l’incapacité du système de défense marocain, avec ses équipements et sa technologie, à repousser ses attaques», a conclu le communiqué.