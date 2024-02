Les Etats-Unis ont annoncé avoir mené des frappes jeudi visant quatre drones de surface et sept missiles de croisière «prêts à être lancés contre des navires en mer Rouge» par les Houthis du Yémen. Ces drones et missiles ont été «identifiés dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis» et représentaient «une menace imminente» pour la navigation, a déclaré le Commandement militaire des Etats-Unis pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. L’armée américaine avait confirmé plus tôt avoir réalisé de nouvelles attaques mercredi sur des sites des Houthis, un mouvement de résistance yéménite. Les forces américaines avaient mené des «frappes d’autodéfense contre deux systèmes mobiles de missiles antinavires prêts à être lancés contre des navires en mer Rouge», avait déclaré le Centcom. Plus tard le même jour, elles avaient encore conduit «une seconde frappe contre un système mobile de missile de croisière sol-sol prêt à être lancé», avait ajouté la même source. L’agence de presse des Houthis, Saba, avait rapporté mardi ce que les rebelles estimaient être de nouvelles frappes américano-britanniques dans la province de Hodeida (ouest). Les frappes avaient ciblé la zone de Ras Issa dans la ville de Souleif, selon Saba, et un employé d’une raffinerie de cette localité, Alaa, avait assuré aux médias avoir entendu deux explosions. Depuis novembre, les rebelles Houthis disent viser les navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden qu’ils estiment liés à Israël, en «solidarité» avec les Palestiniens de la bande de Ghaza, territoire bombardé et assiégé par l’entité sioniste qui y mène une guerre génocidaire ainsi qu’un nettoyage ethnique. Les attaques de la résistance houthie ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage par cette zone où transite 12% du commerce mondial. Premier allié de l’entité sioniste, Washington, qui a annoncé désigner les Houthis à nouveau comme un mouvement «terroriste», a mis en place en décembre une coalition multinationale afin de «protéger» le trafic maritime. Cette coalition n’ayant pas permis jusque-là un arrêt des attaques, les forces américaines et britanniques ont mené plusieurs frappes sur le Yémen depuis mi-janvier. Les Houthis contrôlent une bonne partie du Yémen, après près d’une décennie de guerre dans ce pays

pauvre de la péninsule arabique, lui aussi confronté à une grave crise humanitaire.