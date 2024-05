Véhicules incendiés, magasins pillés, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre: des violences ont émaillé la nuit de lundi à mardi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à 17.000 kilomètres de Paris, où les députés français vont se pencher sur une révision constitutionnelle dénoncée par les indépendantistes de l'archipel. A l'entrée de la «capitale» calédonienne, une importante usine spécialisée dans l'embouteillage a été victime d'un incendie volontaire et totalement ravagée par les flammes aux alentours de 22h00 lundi (11h00 GMT), a-t-on constaté. Plusieurs supermarchés ont été pillés à Nouméa, mais aussi dans les villes limitrophes de Dumbéa et du Mont-Dore. Au moins deux concessions automobiles étaient également la proie des flammes vers 23h00, a aussi pu constater un média. Depuis la tombée de la nuit, gendarmes mobiles et policiers sont aux prises avec de jeunes manifestants masqués ou encagoulés, qui se sont notamment emparés de plusieurs ronds-points. Des feux ont été allumés sur la chaussée pour entraver la circulation tandis que des tirs de lanceur de balles de défense et de grenades de désencerclement se faisaient entendre dans toute l'agglomération. Selon une source policière, les affrontements ont été particulièrement violents et caractérisés par de nombreux incendies de véhicules. Des détenus ont été impliqués dans un début de mutinerie au centre pénitentiaire de Nouméa, selon la même source. Les premières altercations avec les forces de l'ordre ont commencé dans la journée, en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle examinée à l'Assemblée nationale, qui vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales, cruciales en Nouvelle-Calédonie.

Etabli en 1998 par l'accord de Nouméa, le corps électoral est en effet gelé, ce qui a pour conséquence, 25 ans plus tard, de priver de droit de vote près d'un électeur sur cinq. Pour le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, qui a porté cette réforme constitutionnelle, cette disposition «n'est plus conforme aux principes de la démocratie». Mais les indépendantistes critiquent à l'inverse un dégel qui risque de «minoriser encore plus le peuple autochtone kanak». Le projet gouvernemental sera soumis à un vote solennel des députés mardi après-midi à Paris. «J'ai une pensée pour les policiers (...) et singulièrement pour les gendarmes, dont on évacue en ce moment même les familles menacées de mort par des manifestants qui ne passent pas par la démocratie, mais par la violence, le tir à balles réelles, l'intimidation et les menaces de mort», a fustigé Gérald Darmanin à la tribune de l'Assemblée lundi.»J'espère que chacun sur ces bancs condamnera (ces violences), quelles que soient ses opinions politiques, et protégera nos gendarmes et leurs familles qui servent la République», a ajouté le ministre. Trente-six interpellations ont eu lieu et 30 gendarmes ont été blessés, ont indiqué les autorités. Dans la crainte de nouveaux incidents, les forces de l'ordre doivent bénéficier de renforts d'unités spécialisées dans les violences urbaines, a-t-on appris de source proche du dossier. Un couvre-feu a été décrété de mardi 18H00 à mercredi 06H00, a annoncé dans un communiqué le représentant de l'Etat dans ce territoire. En outre, tout rassemblement est interdit dans le grand Nouméa, de même que le port d'armes et la vente d'alcool dans l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, indique le haut-commissariat qui invite les 270.000 habitants du territoire à rester chez eux.