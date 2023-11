A Ghaza, les médecins «opèrent à même le sol» et pratiquent des césariennes ou des «amputations de gamins sans anesthésie» du fait du manque de médicaments, a dénoncé lundi soir l'ONG Médecins du monde (MDM), qui craint une surmortalité infantile «exponentielle» à très court terme. Alors que le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un dernier bilan de

8.306 tués, dont 3.457 enfants, dans la bande de Ghaza depuis le début des bombardements barbares de l'aviation sioniste, ce petit territoire enclavé est «dans une perspective à terme qui est critique», s'est inquiété Jean-François Corty, le vice-président de cette ONG. L'armée sioniste bombarde sans cesse Ghaza en représailles depuis le 7 octobre, jour de l'offensive du Hamas sur son territoire. Depuis le 9 octobre, ce petit territoire surpeuplé est en outre soumis à un «siège complet» qui prive ses 2,4 millions d'habitants d'eau, de nourriture et d'électricité.

L'aide internationale y arrive au compte-goutte. MDM, qui compte une vingtaine de salariés sur place «le fait qu'aujourd'hui on assoiffe, on affame, on bombarde des gens sans perspective de sortie d'un territoire de 300 km2», s'est indigné M. Corty.»On passe d'une prison à ciel ouvert à un charnier à ciel ouvert. Ce sont des milliers de morts civils, des centaines d'aidants qui n'ont rien à voir avec des terroristes qui sont en train de mourir sous les bombes», a-t-il affirmé.

Dans les hôpitaux, privés de médicaments du fait du blocus, les médecins soignent «comme ils le peuvent, à même le sol, sans antalgiques, sans anesthésiants, ils font des césariennes sans anesthésie, des amputations de gamins sans anesthésie», a déclaré le vice-président de l'ONG.

Sans électricité, et avec des groupes électrogènes «quasiment plus opérants» faute de carburant, les opérations se font souvent «à la lampe torche, quand on peut encore recharger son téléphone», a-t-il ajouté.

Du fait d'un manque d'eau potable, «les gens boivent de l'eau de mer, les gens de mon équipe ont des diarrhées, leurs gamins dans quelques jours seront déshydratés», a encore insisté Jean-François Corty, qui met en garde contre une «mortalité exponentielle» chez les enfants de Ghaza «dans les jours qui viennent», du fait des bombardements, mais aussi de «toutes ces maladies de base qu'on ne pourra plus soigner».