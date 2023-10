Les Brigades martyres Izz al-Din al-Qassam, bras armé du Mouvement de résistance islamique (Hamas), ont déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa en réponse à l'occupation israélienne, lançant des milliers de roquettes en direction des positions de l’armée sioniste. L'annonce a été faite par le commandant en chef d'Al-Qassam, Muhammad Al-Deif, déclarant que plus de 5 000 missiles et obus avaient déjà été tirés sur les aéroports et les fortifications militaires de l'ennemi. Dans un élan de solidarité, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé que cette bataille historique visait à défendre Al-Aqsa, les lieux saints et les prisonniers palestiniens. L'opération Déluge d'Al-Aqsa a également vu la participation du chef adjoint du Bureau politique du Hamas, Cheikh Saleh Al-Arouri, qui a souligné l'objectif de défendre la mosquée Al-Aqsa et de libérer les prisonniers. L'agence de presse Palestine Today a rapporté que la résistance palestinienne avait étendu l'opération à toutes les zones de la frontière de Ghaza, franchissant la frontière et capturant un nombre de soldats ennemis. Une photo publiée par le site Al-Qassam a montré des soldats sionistes capturés près d'une des colonies de la bande de Ghaza, sous la menace de la résistance. Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abu Ubaida, a déclaré que l'ennemi sioniste ne connaissait pas encore l'étendue de ses pertes et serait étonné par la suite. Il a appelé le peuple palestinien en Cisjordanie et à Jérusalem à agir sur tous les fronts pour frapper l'ennemi, en réponse aux attaques contre les femmes en Cisjordanie et à Jérusalem. Abu Ubaida a souligné que la bataille du Déluge d'Al-Aqsa se poursuivait et que l'ennemi ignorait encore les résultats de cette confrontation. Il a exhorté le peuple à saisir cette opportunité pour lutter contre l'occupation. Selon les médias de l’occupation, 100 sionistes ont été tués depuis le début de l'opération, avec plus de 1000 colons blessés, dont des centaines dans un état grave, selon le ministère sioniste de la Santé. Les chiffres exacts restent contradictoires en raison du grand nombre de personnes touchées. Les Brigades de Jérusalem - Bataillon de Tulkarem ont également annoncé leur participation aux combats, en réponse aux attaques contre la Mosquée Al-Aqsa et la Ville Sainte. Les opérations ont ciblé des points de contrôle ennemis et des colonies, provoquant des tirs directs. L'opération Déluge d'Al-Aqsa continue de faire rage, marquant un moment crucial dans la lutte pour la justice en Palestine, où la résistance palestinienne montre sa détermination à défendre ses droits et ses lieux saints contre l'occupation sioniste. Les jours à venir restent incertains, mais la résolution de la population palestinienne reste inébranlable. Le président palestinien Mahmoud Abbas a ordonné, aujourd’hui, d'assurer la protection du peuple palestinien et affirmé son droit à se défendre face aux agressions de l'armée d'occupation et des colons. Mahmoud Abbas a présidé une réunion d'urgence des dirigeants palestiniens avec un certain nombre de responsables civils et de sécurité, a rapporté samedi l'agence palestinienne Wafa. Le chef de l'État palestinien a souligné, à cette occasion, « la nécessité d'assurer la protection pour notre peuple et son droit à se défendre contre le terrorisme des colons et des forces d'occupation ». Il a ordonné que toutes les mesures soient prises afin de renforcer la résilience du peuple palestinien face aux crimes commis par l'occupation sioniste et les milices de colons. Pour rappel, cinq civils palestiniens sont tombés, ce samedi, en martyrs par balles réelles de l'armée d’occupation sioniste à l’est de la ville de Ghaza.