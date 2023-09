La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé hier à ne pas créer de «mauvaise polémique» autour de l’aide éventuelle de la France au Maroc après le séisme dévastateur. «C’est une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée», a-t-elle déclaré. «Le Maroc n’a refusé aucune aide, aucune proposition. Ce n’est pas comme ça qu’il faut présenter les choses», a-t-elle ajouté, martelant que «le Maroc est souverain». «Il est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées», a-t-elle ajouté.»Nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance pour organiser les secours de la façon dont il leur paraît la meilleure», a-t-elle également déclaré, mettant de côté les tensions dans les relations entre les deux pays. Les relations entre la France et le Maroc sont difficiles et depuis des mois, il n’y a plus d’ambassadeur du Maroc en France tandis que la visite du président français au Maroc ne s’est toujours pas concrétisée. La cheffe de la diplomatie française a annoncé une aide de 5 millions d’euros pour aider les ONG qui sont actuellement «sur place».