La France a «condamné» la tenue d’un rassemblement à El Qods, auquel ont participé une dizaine de ministres du gouvernement Netanyahu, appelant à la réimplantation de colonies israéliennes dans la bande de Ghaza et le départ des Palestiniens de ce territoire.»Il ne revient pas au gouvernement israélien de décider où les Palestiniens doivent vivre sur leurs terres», aclaré le ministère des Affaires rangères français dans un communiqué. Quelques milliers d’Israéliens, parmi lesquels des ministres, ont assisté dimanche à ce rassemblement pendant lequel le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été appelé à réinstaller des colonies dans la bande de Ghaza, où les combats acharnés continuent entre l’armée sioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas. Des intervenants ont réclamé l’expulsion des Palestiniens de Ghaza, prétendant que la réimplantation de colonies était la seule issue pour assurer la sécurité

de l’entité sioniste.»La France condamne la tenue de (cette) conférence» et «attend des autorités israéliennes une dénonciation claire de ces positions», a indiqué le communiqué du Quai d’Orsay.»L’avenir de la bande de Ghaza et de ses habitants s’inscrira dans un Etat palestinien unifié vivant en paix et en sécurité aux côtés d’Israël», a ajouté le ministère.