‘'Nous n'accepterons jamais une rhétorique qui dénigre notre humanité et renie nos droits'', a affirmé dimanche soir devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU réunis en urgence sur le dossier de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, l'ambassadeur palestinien Riyadh Mansour. Ces consultations privées d'urgence portaient sur le climat de terreur provoqué par des bombardements sionistes aériens et des tirs d'artillerie et navals intenses et massifs. Des sources diplomatiques ont indiqué que la réunion -pendant laquelle le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, devait faire un exposé, a été transformée en consultations, plusieurs pays membres ayant exprimé leur préférence pour ce format. Dans son intervention, l'ambassadeur Riyadh Mansour, représentant de l'Autorité palestinienne, a martelé le fait que ‘'de façon regrettable, pour certains médias et responsables politiques, l'Histoire ne commence que quand des sionistes sont tués.» «Nous n'accepterons jamais une rhétorique qui dénigre notre humanité et renie nos droits, une rhétorique qui ignore l'occupation de notre terre et l'oppression de notre peuple», a-t-il affirmé, la voix serrée.»Le moment n'est pas venu de laisser l'entité sioniste persister dans ses terribles choix. Le temps est venu de dire à l'entité sioniste de changer de trajectoire, et qu'il y a un chemin vers la paix dans lequel ni les Palestiniens ni les Israéliens ne sont tués».