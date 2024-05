Les socialistes du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont remporté dimanche une nette victoire lors d’élections régionales cruciales en Catalogne, où les indépendantistes de Carles Puigdemont ont perdu leur majorité, plus de six ans après la tentative de sécession de 2017. Menés par Salvador Illa, ancien ministre de la Santé durant la pandémie de Covid-19, les socialistes catalans ont remporté 42 sièges au Parlement régional qui en compte 135. C’est neuf de plus que lors du dernier scrutin de février 2021. Saluant un résultat «historique» sur X, Pedro Sánchez a estimé qu’une «nouvelle étape (s’ouvrait) en Catalogne». Ce résultat est une victoire pour Pedro Sánchez dans cette région de huit millions d’habitants qui est l’un des moteurs économiques et industriels du pays. Il avait gracié en 2021 les dirigeants indépendantistes condamnés à la prison et fait récemment adopter une loi d’amnistie pour tous les séparatistes poursuivis par la justice, dont Carles Puigdemont, en échange du soutien de leurs partis à sa reconduction pour un nouveau mandat de quatre ans. Gagnant plus de 200.000 voix, les socialistes ont réussi à priver de majorité les indépendantistes qui gouvernaient depuis une décennie et avaient tenté de faire sécession de l’Espagne en octobre 2017. Les trois formations séparatistes disposant jusqu’ici de la majorité des sièges au parlement régional n’en ont obtenu dimanche que 59 sièges contre

74 en février 2021.