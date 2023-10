La Chine a pris contact cette semaine avec l’Egypte et souhaite travailler avec elle pour chercher une issue à la guerre entre l’Etat hébreu et le Hamas, a déclaré son émissaire pour le Moyen-Orient en appelant à un cessez-le-feu. Zhai Jun a parlé au téléphone mardi avec Oussama Khedr, le directeur du département des affaires palestiniennes au ministère égyptien des Affaires étrangères nommé en août ambassadeur en Israël, selon un compte-rendu de la conversation diffusé par les autorités chinoises.»La Chine est prête à maintenir la communication et la coordination avec la partie égyptienne pour promouvoir un cessez-le-feu entre les deux parties au conflit dès que possible», a déclaré Zhai Jun. Il a aussi appelé «la communauté internationale à unir ses efforts pour apporter un soutien humanitaire au peuple palestinien, afin d’éviter une nouvelle détérioration de la crise humanitaire en Palestine, en particulier dans la bande de Ghaza». Le bilan de la guerre a continué hier de s’alourdir de façon vertigineuse avec des milliers de morts recensés au total, quatre jours après l’attaque lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Ghaza. Depuis l’attaque, l’Egypte a intensifié ses efforts diplomatiques pour tenter d’apaiser les violences. L’Egypte a longtemps été un médiateur traditionnel entre Israël et le Hamas, et a été le premier pays arabe a signé un accord de paix avec l’Etat sioniste en 1979. Elle pratique, au côté d’Israël, un blocus de la bande de Ghaza depuis 2007. De son côté la diplomatie chinoise, qui a facilité plus tôt cette année le spectaculaire rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite, dit régulièrement vouloir apporter sa contribution au processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014. Jusqu’à récemment peu impliquée dans le dossier israélo-palestinien en comparaison avec les Etats-Unis, la Chine, qui entretient par ailleurs de bonnes relations avec Israël, affirme désormais avec davantage de force sa position sur le sujet. Lors de son appel mardi, Zhai Jun a estimé que «le coeur du conflit israélo-palestinien récurrent est le retard dans la recherche d’une solution juste à la question de la Palestine, et l’issue fondamentale réside dans la mise en oeuvre de la solution des deux Etats».