Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé samedi les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à rester attachés à la vision de la paix et à la voie de l’organisation pour maintenir la paix et la stabilité régionales. Il a fait ces remarques lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du 31e Forum régional de l’ASEAN (ARF) à Vientiane (Laos) qui préside actuellement l’ASEAN. M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a souligné, lors de la réunion, que «le monde actuel est marqué par des turbulences et le chaos, avec des conflits régionaux prolongés, des confrontations géopolitiques accrues et des défis sécuritaires émergents tels que le changement climatique, le terrorisme et la cybersécurité». «L’unilatéralisme et la mentalité de la guerre froide progressent, et les petits cercles militaires et de sécurité se multiplient», a-t-il déclaré. M. Wang a la souligné la nécessité de «prendre en compte les intérêts et les aspirations de toutes les parties et de poursuivre une sécurité commune, globale, coopérative et durable».