Trente-trois camions d'aide humanitaire sont entrés à Ghaza hier via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Egypte, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire, le 21 octobre, a précisé le Bureau onusien.» Bien que cette augmentation soit bienvenue, un volume d'aide beaucoup plus important est nécessaire sur une base régulière afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire désastreuse, y compris des troubles civils», a indiqué OCHA dans son rapport quotidien.» L'entrée de toute urgence de carburant pour faire fonctionner les équipements médicaux et les installations d'eau et d'assainissement est particulièrement nécessaire», poursuit le rapport. L'entité sioniste a bloqué toutes les livraisons de carburant. Au total, 117 camions d'aide humanitaire ont pu entrer à Ghaza depuis le 21 octobre, a précisé l'OCHA, une majorité d'entre eux (70) contenant du matériel médical. 60 contenaient de la nourriture et des produits nutritionnels, et 13 camions de l'eau et des équipements sanitaires. Avant le siège, quelque 500 camions transportant de l'aide et d'autres marchandises entraient chaque jour dans la bande de Ghaza. Des milliers de bâtiments ont été rasés dans ce territoire surpeuplé de 2,4 millions d'habitants, dont plus de la moitié a été déplacée.