Plus de 625.000 élèves sont privés d’école dans la bande de Ghaza en raison de la sanglante agression sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre, indiquent les Nations unies. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), la bande de Ghaza n’est pas un endroit sûr pour des centaines de milliers d’élèves et 22.500 enseignants. "Plus de 625.000 élèves de la bande n’ont pas eu accès à l’éducation pendant au moins 12 jours, et 206 écoles ont été endommagées, dont au moins 8 sont utilisées comme abris d’urgence", a indiqué l’OCHA dans son dernier rapport, relevant que "l’ampleur des dégâts subis par les établissements scolaires et les autres infrastructures civiles est de plus en plus préoccupante". Parmi ces établissements d’enseignement touchés, il y a au moins 29 écoles de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). D’autres bâtiments universitaires ont été gravement endommagés. Selon l’agence onusienne, l’escalade sioniste a également imposé des restrictions d’accès à une éducation sûre dans certaines zones de la Cisjordanie occupée, y compris El Qods-Est. Toutes les écoles de Cisjordanie ont été fermées entre le 7 et le 9 octobre, affectant au moins 782.000 élèves. Sur les 1.918 écoles palestiniennes, au moins 232 écoles accueillant au moins 50.000 élèves n’avaient pas été rouvertes en raison des restrictions de circulation, de la violence des colons et de la peur du harcèlement sur le chemin de l’école, selon l'ONU.