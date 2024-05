La police d’Edmonton a dispersé samedi à l’aube un campement pro palestinien érigé dans l’Université de l’Alberta, dans l’ouest canadien, et interpellé trois étudiants, deux jours après l’évacuation musclée d’un autre campus dans la même province, à Calgary. Installés depuis jeudi en soutien à Ghaza et pour exiger que l’université divulgue ses investissements et coupe tout lien avec Israël, une centaine de manifestants ont été délogés à la demande du président de l’établissement. Le groupe étudiant People’s University for Palestine a fait état de quatre étudiants blessés, dont un hospitalisé. En s’appuyant sur des vidéos publiées en ligne, il dénonce l’utilisation de «gaz et de balles au poivre» mais aussi de «matraques et de vélos pour agresser physiquement les manifestants». Dans un communiqué, un porte-parole de la police reconnaît avoir utilisé des «munitions spéciales».