Plusieurs colons sionistes ont pris d’assaut hier l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa, dans la ville occupée d’El-Qods, sous la protection de la police sioniste, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. Les colons se sont introduits dans la mosquée par groupes successifs à l’occasion des célébrations du nouvel an hébreu, précise Wafa qui cite des témoins oculaires. Les mêmes sources ont souligné que la police de l’occupant sioniste a transformé la vielle ville d’El-Qods occupé en caserne militaire et que des centaines de policiers ont été déployés, notamment aux portes d’Al-Aqsa. Les policiers de l’entité sioniste ont également renforcé leur dispositif aux portes de la vieille ville et de la mosquée sainte, en plus d’imposer des restrictions à l’entrée des fidèles palestiniens. Troisième lieu saint de l’islam, la mosquée d’Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d’El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l’identité cultuelle de la ville sainte. Outre ces assauts continus suivis d’exactions envers les Palestiniens de la ville sainte, l’entité sioniste multiplie les arrestations sous divers prétextes, les expulsions des familles de leurs demeures spoliées et les meurtres prémédités dans une politique permanente d’intimidation et de terreur conjuguées.