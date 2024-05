Le ministère palestinien de la Santé a annoncé hier un nouveau bilan de 34.683 martyrs, en majorité des enfants et des femmes, dans la bande de Ghaza depuis le début de l'agression barbare sioniste. En 24 heures, au moins 29 martyrs supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère qui fait état de 78.018 blessés en près de sept mois de guerre. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste ayant visé diverses zones de la bande Ghaza, au 211e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne, a rapporté l'agence de presse Wafa, comme la ville de Rafah, la zone d'Al-Zawaida, les camps d'Al-Maghazi et d'Al-Bureij, Deir Al-Balah et le quartier d'Al-Zaytoun. Les forces d'occupation sioniste ont lancé deux frappes aériennes sur le quartier d'Al-Salam, à l'est de la ville de Rafah, et ont ciblé une maison d'une même famille, ajoute la même source, relevant que l'attaque a fait plusieurs morts et blessés parmi les civils. Une précédente frappe aérienne avait visé une maison dans le même quartier, faisant trois blessés. Samedi soir, des avions de combat de l'entité sioniste avaient ciblé la zone de Wadi al-Arayes, à l'est du quartier de Zaytoun, à l'est de la ville de Ghaza, où une mère et ses deux enfants sont tombés en martyrs et leur père blessé. L'aviation sioniste avait également bombardé un bâtiment résidentiel dans la zone d'Ard al-Moufti, au nord du camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de Ghaza, ainsi qu'une maison au nord du camp de Nuseirat, faisant plusieurs blessés. En Cisjordanie occupée, au moins 25 Palestiniens, dont une fille, des enfants et des ex-prisonniers, ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche par l'armée d'occupation sioniste, portant le nombre total des détenus à 8.575, depuis le 7 octobre dernier. La Commission des Affaires des prisonniers et des ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens ont indiqué, dans un communiqué publié dimanche, que les forces d'occupation ont arrêté ces dernières 24 heures au moins 25 Palestiniens en Cisjordanie occupée, parmi lesquels une fille, des enfants et des ex-prisonniers. La plupart des arrestations, selon le texte, se sont concentrées dans les gouvernorats de Naplouse, Ramallah, El Khalil, Jénine, Ariha, Qalqilia, El Qods et Tulkarem.