Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés, samedi matin, lors de raids menés par les forces d’occupation sioniste dans le sud et le centre de la bande de

Ghaza, rapporte l’agence palestinienne de presse, Wafa. Des sources palestiniennes, citées par Wafa, ont indiqué que les avions de l’occupation ont mené plusieurs attaques dans la ville de Khan Younes, au sud de l’enclave palestinienne, bombardant une maison dans la localité d’Absan à l’est de la ville, faisant au moins quatre martyrs. Selon les mêmes sources, l’artillerie d’occupation a ciblé une maison et des terres agricoles palestiniennes à l’est du camp de Maghazi dans le centre de Ghaza. Aussi, les avions de guerre de l’occupation ont bombardé une autre maison dans la rue Jalaa de l’enclave.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée sioniste mène une agression sauvage contre Ghaza, entraînant des destructions massives d’infrastructures, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent. Le bilan de ces attaques barbares génocidaires sionistes contre l’enclave palestinienne s’est alourdi à plus de 39.175 martyrs et plus de 90.403 blessés, dont un grand nombre de femmes et d’enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué jeudi les autorités palestiniennes de la Santé.