Les avions de guerre de l'armée d'occupation sioniste ont poursuivi, dans la nuit de lundi à mardi, pour le 32e jour consécutif, leurs raids et bombardements de maisons et de bâtiments dans diverses zones de la bande de Ghaza, faisant plusieurs martyrs et blessés parmi les Palestiniens. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté qu'»au moins cinq citoyens, dont une femme, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés après qu'un avion de l'occupation a visé, dans la nuit, une maison du camp de Shaboura à Rafah, au sud de Ghaza.»

Par ailleurs, 8 personnes sont tombées en martyrs dans un bombardement qui a visé une maison dans la région de Ma'an, à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Ghaza. Des sources médicales ont rapporté qu'un bombardement visant un immeuble résidentiel dans le nord de la bande de Ghaza a fait un martyr et des blessés. L'aviation de guerre de l'occupation sioniste a ciblé, en outre, diverses zones du quartier de Tal Al-Hawa, à l'ouest de la ville de Ghaza, et a poursuivi ses intenses bombardements d'artillerie sur le quartier d'Al-Sudaniyah, au nord-ouest de la ville de Ghaza.

Avant cela, les opérations de bombardement, avec des avions et de l'artillerie, étaient concentrées à proximité de l'hôpital Al-Qods, dans la région de Tal Al-Hawa, ainsi qu'au camp d'Al-Shati, à Al-Maghazi, dans le quartier d'Al-Zaytoun et à Beit Hanoun, dans les zones du nord de Beit Lahia et dans d'autres zones de la bande de Ghaza, faisant plusieurs martyrs et des blessés. Dans ce contexte, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que des avions de l'armée sioniste avaient ciblé les environs de l'hôpital Al-Qods avec deux missiles, appelant les organisations humanitaires à fournir rapidement une assistance et des fournitures de base au gouvernorat de Ghaza et à la région nord. Des sources médicales s'attendaient à ce que le stock de carburant pour le générateur électrique de l'hôpital Al-Qods s'épuise dans les prochaines 48 heures, tandis que des sources à l'hôpital Al-Awda ont confirmé que le stock de carburant avait commencé à s'épuiser et atteindrait le niveau zéro dans les 30 heures. A noter que des sources à l'hôpital indonésien du nord de la bande de Ghaza ont déclaré qu'il restait 24 heures avant que l'hôpital ne s'arrête complètement en raison d'une panne de carburant, et que certains services vitaux de l'établissement étaient déjà fermés.