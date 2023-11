Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs, et des dizaines d’autres ont été blessés mardi soir lors de violents raids de l’aviation de l’entité sioniste contre des maisons dans la bande de Ghaza. Les avions de guerre et l’artillerie d’occupation sioniste ont perpétré d’intenses raids et bombardements sur le camp d’Al-Shati et à proximité de la zone des tours de renseignement au nord-ouest de la ville de Ghaza, coïncidant avec le lancement de bombes éclairantes dans l’espace aérien de la région occidentale, rapporte l’agence palestinienne Wafa. Le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville, a été le théâtre de frappes aériennes sionistes qui ont ciblé des maisons et des appartements, faisant des martyrs et des blessés parmi les citoyens. Un certain nombre de martyrs et de blessés sont arrivés à l’hôpital indonésien, suite aux raids lancés par l’occupant sioniste sur des maisons à Jabalia et Beit Lahia, au nord de la bande de Ghaza. Les avions sionistes avaient lancé de violents raids sur les tours résidentielles de la ville de Cheikh Zayed à Beit Lahia et sur le quartier d’Al-Tawabin dans le quartier de Shujaiya, à l’est de la ville de Ghaza, ajoute l’agence Wafa. Depuis le début de l’agression, le 7 octobre dernier, 10 305 personnes sont tombés en martyrs et plus de 25 000 ont été blessés, selon le bilan publié par le ministère de la Santé qui a indiqué que 4.237 enfants, 2.719 femmes et 631 personnes âgées figurent dans ce bilan provisoire, tandis que le nombre de personnes disparues atteint environ 2.350 citoyens, dont plus de 1.300 enfants.