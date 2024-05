Plusieurs terroristes ont été éliminés samedi par l’armée burkinabè dans les régions du Sahel et du Nord, a rapporté dimanche la presse locale.

L’armée burkinabè, citée par l’Agence d’information du Burkina (AIB), a précisé que des opérations d’envergure menées dans les zones de Mansila, dans la région du Sahel et les zones d’Aorema, dans la région du Nord, ont permis de «tuer plusieurs terroristes et de récupérer des motos et des armes».

Depuis 2015, l’insécurité dans ce pays d’Afrique de l’Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.