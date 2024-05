Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine cette semaine pour affirmer davantage, avec son «cher ami» Xi Jinping, un partenariat stratégique, la visite ayant été annoncée hierpar les deux pays. Le dirigeant russe «effectuera une visite d'Etat en Chine du 16 au 17 mai», demain et vendredi, a annoncé une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying. Il s'agira du premier déplacement à l'étranger de Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars et aussi de la quatrième rencontre entre les deux présidents depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, en février 2022. Quelques jours avant le lancement de l'opération, Moscou et Pékin avaient affirmé que leur amitié était «sans limites». Depuis, leur relation diplomatique et commerciale s'est renforcée.»Le président Xi Jinping procédera à un échange de points de vue avec le président Poutine sur les relations bilatérales, la coopération dans divers domaines et les questions internationales et régionales d'intérêt commun», a précisé un autre porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, lors d'un point presse régulier. De son côté, le Kremlin a indiqué que les deux présidents évoqueraient leur «partenariat global et leur coopération stratégique» et «définir(aient) les domaines-clés de développement de la coopération russo-chinoise, tout en échangeant aussi leurs points de vue sur les questions internationales et régionales». De nombreux experts estiment que la Russie est de plus en plus engagée aux côtés de la Chine, devenue un partenaire économique crucial après l'avalanche de sanctions occidentales décrétées en 2022.

Ces derniers mois, Pékin a balayé à plusieurs reprises les critiques occidentales sur ses liens avec Moscou, tout en profitant d'importations à prix cassé de gaz et de pétrole de son voisin. La Russie et la Chine ont répété à plusieurs reprises leur volonté de développer davantage les échanges économiques, Moscou ayant opté pour un redéploiement de ses exportations de pétrole et de gaz vers l'Asie. Les échanges commerciaux sino-russes ont explosé depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine et ont atteint 240 milliards de dollars (222 milliards d'euros) en 2023, selon les Douanes chinoises. Les exportations chinoises vers son voisin ont par contre diminué en mars et avril derniers. Washington, de son côté, agite la menace de sanctions contre les institutions financières «soutenant l'effort de guerre russe» mais cela n'a pas dissuadé Pékin de maintenir le cap avec Moscou, tout en cherchant à apaiser Effrayées par ces menaces de sanctions, qui viendraient porter un nouveau coup à une économie chinoise déjà fragile, les banques du géant asiatique sont devenues récemment plus les tensions avec les Etats-Unis. Vladimir Poutine et Xi Jinping discuteront ainsi «probablement des moyens par lesquels Pékin pourrait soutenir Moscou de manière conséquente, peut-être par l'intermédiaire de certaines banques chinoises ou de canaux de financement déterminés. Plusieurs experts estiment que cette nouvelle rencontre entre les deux présidents servira à réaffirmer l'étroite relation entre les deux dirigeants, à signer quelques accords et à plaider pour un renforcement des échanges commerciaux. Vladimir Poutine sait parfaitement que Pékin reste déterminé à soutenir Moscou et faire ainsi front commun face à ce que les deux pays dénoncent comme l'hégémonie américaine sur le monde, soulignent ces experts. Les Russes ne sont pas «naïfs» et «savent très bien que les liens avec l'Occident sont très importants pour la Chine» note M. Gabuev du Centre Carnegie Russie Eurasie. Mais ils sont toutefois «certains que la Chine ne les laissera pas tomber».