Le président russe Vladimir Poutine a ordonné la tenue d'exercices nucléaires «dans un futur proche» impliquant notamment des troupes basées à la frontière ouest, en réponse «aux menaces» de dirigeants occidentaux envers Moscou, selon le communiqué du ministère russe de la Défense, publié hier. Parallèlement, au moins sept personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans la matinée dans une attaque ukrainienne de drones explosifs sur la région de Belgorod, souvent visée par les forces de Kiev. Depuis le début de l'opération militaire spéciale en février 2022, Vladimir Poutine a évoqué, face aux provocations et aux menaces nucléaires des alliés occidentaux de Kiev, un possible recours à l'arme nucléaire. Cette fois, les exercices visent à «maintenir la préparation» de l'armée pour protéger le pays, «en réponse aux déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux proférées à l'encontre de la Russie», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.»Une série de mesures seront prises pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques», a-t-il ajouté. Ces armes, également appelées armes nucléaires tactiques, sont conçues pour être utilisées sur le champ de bataille et peuvent être lancées par missiles. Le ministère russe a ajouté que la mesure avait été prise «sur instruction du Commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie», Vladimir Poutine. Cela impliquera l'aviation, la marine et des forces du district militaire Sud, qui est basé tout près de l'Ukraine et couvre notamment les républiques russophones du Donbass. La date et le lieu de ces exercices n'ont pas été précisés, tout comme le nombre de soldats mobilisés. Mi-mars, le président russe avait jugé les armes nucléaires russes «plus avancées» que celles des Etats-Unis, assurant que l'arsenal était toujours «prêt» à un conflit nucléaire, mais qu'il n'avait jamais songé à l'utiliser en Ukraine.

Une frappe ukrainienne de drones explosifs dans le petit village de Beriozovka, dans la région russe de Belgorod, a fait au moins sept morts et 40 blessés, selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov. Deux petits camions «qui transportaient des employés vers leur lieu de travail, et une voiture ont été attaquées par l'armée ukrainienne à l'aide de drones kamikazes», a détaillé le responsable sur Telegram. Un homme se trouve dans «un état grave», a précisé M. Gladkov, tandis que les autres personnes, blessées «plus ou moins gravement en raison des éclats d'obus», ont été transportées «vers des centres médicaux de la région». Selon les autorités régionales, les véhicules touchés appartenaient à une entreprise locale de production de viande. Survenue dans la matinée du 6 mai, l'attaque ukrainienne de drones a blessé trois enfants parmi la trentaine de victimes hospitalisées. Cette région subit souvent des frappes provenant des forces de Kiev qui visent les habitants et les installations civiles. Une enquête a été ouverte par le Comité d'enquête russe, en charge des principales investigations dans le pays. La région de Belgorod est souvent visée par des attaques de l'armée ukrainienne. Le 30 décembre 2023, la ville de Belgorod, capitale de la région éponyme et située à 60 km du village de Beriozovka, a été frappée par l'attaque la plus meurtrière depuis février 2022 (25 morts et une centaine de blessés).