Le président russe Vladimir Poutine et le président palestinien Mahmoud Abbas ont souligné vendredi le besoin urgent de reprendre le dialogue politique pour régler la question palestinienne. Lors d'une conversation téléphonique, Poutine a informé Abbas des mesures prises par la Russie pour contribuer à la désescalade du conflit et assurer la fourniture ininterrompue de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.»La Russie continuera à fournir des biens essentiels à la bande de Ghaza, notamment des médicaments et des équipements médicaux», précise le communiqué. Les dirigeants ont souligné «l'importance d'une fin rapide de l'effusion de sang et de la reprise du processus politique de règlement de la question du Moyen-Orient sur une base juridique internationale généralement reconnue» prévoyant la création d'un Etat palestinien indépendant à l'intérieur des frontières de 1967.