L’Afrique du Sud abrite du 10 au 12 mai une première conférence mondiale sur la lutte contre l’apartheid en Palestine dans le but de la création d’un mouvement international de soutien aux Palestiniens, selon des médias locaux et étrangers. La conférence de trois jours s’est ouverte vendredi, à Johannesburg selon la radio locale SABC avec la participation de militants venus d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique du Nord. L’organisateur de la conférence, le Comité anti apartheid sud-africain (SAAASC), s’est fixé pour objectif de créer un mouvement mondial de soutien aux Palestiniens et de lutte contre les politiques de colonisation sioniste.»Nous nous trouvons à un moment décisif, car c’est le début d’un mouvement mondial contre l’apartheid en Palestine, alors que des forces se rassemblent dans le monde entier pour lutter en faveur de la justice pour le peuple palestinien», a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la coopération, Naledi Pandor, dans un communiqué repris par des médias.»Les atrocités génocidaires commises par (l’entité sioniste) dans les territoires occupés ont une fois de plus attiré l’attention sur la nécessité urgente pour la communauté internationale dans son ensemble d’exiger la décolonisation et la fin du colonialisme sioniste».»L’Afrique du Sud appelle à la solidarité internationale et à une pression accrue pour soutenir la juste cause du peuple palestinien afin qu’il atteigne son objectif de revendiquer légitimement un Etat indépendant viable» aux côtés de l’entité sioniste, a déclaré Mme Pandor, selon les médias. Les participants à la conférence doivent élaborer une stratégie et une politique globale, juridique, publique et médiatique pour isoler les sionistes, promouvoir la solidarité mondiale et les mesures qui contribueront au démantèlement des pratiques de colonisation, soutenir la lutte du peuple palestinien pour tous ses droits, y compris le droit à l’autodétermination et le droit au retour. Cette Conférence intervient au moment où l’Afrique du Sud poursuit un intense travail auprès de la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour obtenir une condamnation ferme et claire du génocide sioniste contre Ghaza.