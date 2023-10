Près de 100.000 personnes ont marché, samedi, à Londres pour réclamer «la fin de la guerre à Ghaza» et réitérer leur soutien à la Palestine, cible depuis deux semaines d’une agression sauvage des forces d’occupation sionistes. Venus en petits groupes ou en famille, «les manifestants ont afflué par milliers dans le quartier de Marble Arch, dans le centre de la capitale britannique, paralysant la circulation des voitures et des bus dans toutes les artères à proximité», selon des médias sur place. Le cortège qui s’est élancé en direction de Whitehall, la rue qui mène à Downing Street, a scandé sans relâche «Libérez la Palestine», avec des dizaines de drapeaux palestiniens et de pancartes, sur lesquelles on pouvait lire «Ghaza : cessez le massacre» ou «Stop à l’occupation». Autour de 14h00, les manifestants étaient autour de 100.000 personnes, a indiqué la police de Londres sur X (ex-Twitter).»On est venus apporter notre soutien car on ne peut pas rester silencieux, regarder les informations et ne rien faire», a déclaré une manifestante. D’autres mobilisations avaient également eu lieu samedi à la même heure à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre. Samedi dernier, des milliers de personnes avaient déjà manifesté à Londres en soutien à la Palestine.