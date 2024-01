L’Organisation internationale des migrations (OIM) a révélé hier que près de 100 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée centrale et orientale depuis le début de l’année 2024, à la Conférence Italie-Afrique à Rome pour discuter de solutions visant à protéger les migrants. La conférence intervient à un moment où le nombre de morts ou disparus est en augmentation. Trois embarcations venus de Libye, du Liban et de Tunisie au cours des six dernières semaines transportant 158 personnes sont portés disparus, bien que l’OIM ait enregistré 73 de ces personnes comme disparues et présumées mortes. Selon le projet Migrants disparus de l’OIM, le nombre annuel de décès et de disparitions de migrants dans toute la Méditerranée est passé de 2 048 en 2021, à 2 411 en 2022 et à 3 041 fin 2023.