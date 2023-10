En provocant une réunion extraordinaire imposée par l’évolution dramatique de la situation en Palestine où la population de Ghaza subit, depuis le 7 octobre, les pires atrocités de l’occupation sioniste, l’Organisation de la Conférence islamique ( OCI) semble tenir son rôle. Du moins dans la forme pour une organisation née en 1969 suite à l’incendie criminel de la Mosquée Al-Aqsa .

L’OCI est la deuxième plus grande organisation après les Nations unies avec 57 États membres éparpillés dans quatre continents. L’Organisation est le porte-voix du monde musulman dont elle assure la sauvegarde et la protection des intérêts dans l’esprit de promouvoir la paix internationale et l’harmonie entre les différents peuples du monde.

L’organisation a cependant surpris plus d’un dans la déclaration finale qui a sanctionné cette réunion extraordinaire tenue avant-hier à Djeddah. Cette déclaration met étrangement « sur un même niveau de responsabilité l’occupant et les victimes des crimes commis », a tenu à dénoncer la délégation algérienne qui a pris part à cette rencontre. La même délégation a condamné l’agression continue de l’entité sioniste contre le peuple palestinien et réaffirmé la position immuable de l’Algérie soutenant la cause palestinienne.

Il faut noter qu’il s’agit de la réunion extraordinaire du Comité exécutif à composition non limitée au niveau des ministres des Affaires étrangères, de l’OCI et qui a été consacrée à l’examen de l’agression militaire sioniste barbare en cours contre le peuple palestinien.

À cette occasion, la délégation algérienne a réitéré la ferme condamnation par l’Algérie, des atrocités commises par l’entité sioniste contre les populations civiles en Palestine, notamment les attaques barbares délibérément perpétrées contre les infrastructures sanitaires à Ghaza, en violation flagrante du droit international humanitaire, au vu et au su de la communauté internationale.

La délégation algérienne a souligné que le déni du droit historique et légitime du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement de son État indépendant, sur les frontières de 1967 avec pour capitale El-Qods Al-Sharif, constitue « la cause principale de cette situation délétère que connaît la cause palestinienne, et dont les conséquences risquent de déstabiliser toute la région ».

L’Algérie a, dans ce contexte, exhorté la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à « assumer ses responsabilités pour mettre un terme à cette agression perpétrée par la force occupante, profitant du soutien complaisant de certains pays ».

Elle a, également, enjoint les États membres de l’OCI à conjuguer leurs efforts pour faire de la cause palestinienne « la priorité de l’agenda international », en rappelant que cette dernière constitue « la raison d’être de l’Organisation de la Coopération islamique ».

Face à la gravité de la situation, la délégation algérienne a plaidé en faveur d’une « réponse humanitaire immédiate », y compris à travers les organisations internationales et régionales, pour venir en aide aux populations palestiniennes qui subissent des violations continues.

Hier, le président iranien Ebrahim Raïssi a regretté « le manque d’unité» des pays musulmans qui, s’ils s’étaient coordonnés, auraient pu contribuer à prévenir « l’agression » d’Israël contre la bande de Ghaza.

Recevant le nouvel ambassadeur saoudien en Iran, nommé après sept ans de rupture des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyadh, Raïssi a appelé à « renforcer la coopération » entre les pays de la région pour « résoudre ses problèmes ».

Pour lui, « une position unie et intégrée du monde musulman aurait pu prévenir l’oppression et l’agression du régime sioniste et les excès de ses soutiens occidentaux d’une manière plus efficace », selon des propos rapportés par l’agence de presse Irna. « La présence d’étrangers dans la région, non seulement ne résout aucun problème, mais représente en soi un facteur d’intensification des problèmes », a-t-il ajouté.