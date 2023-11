Quatre secouristes ont été blessés hier dans le sud du Liban dans un bombardement sioniste contre deux ambulances appartenant à une association locale, ont rapporté cette association et l’agence officielle libanaise (ANI). La zone frontalière entre le Liban et l’entité sioniste est le théâtre de tirs fréquents de l’armée sioniste, notamment depuis le 7 octobre. L’agence ANI a affirmé que le raid sioniste a visé deux ambulances appartenant à l’association Risala Scout, qui compte des équipes de secours et est affiliée au mouvement Amal, un allié du Hezbollah. L’association a indiqué de son côté dans un communiqué qu’»un drone des forces d’occupation sionistes» a «délibérément visé (...) les deux véhicules, causant des blessures modérées à quatre ambulanciers». Elle a précisé que l’attaque s’était produite à l’aube alors que les deux ambulances se trouvaient dans le village de Tayr Harfa, à trois kilomètres de la frontière, pour évacuer des blessés.