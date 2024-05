Quatre personnes sont tombées en martyrs et d’autres ont été blessées hier, dans un bombardement de l’entité sioniste ayant visé le village de Mays al-Jabal, au sud du Liban, ont rapporté des médias locaux. Il s’agit d’un homme, d’une femme et de leurs enfants âgés de 12 et 21 ans, d’après l’ANI, qui a précisé que deux autres personnes ont été blessées. Au moment où des habitants du village de Mays al-Jabal inspectaient leurs demeures et magasins pour évaluer les dégâts causés par de précédentes agressions sionistes, l’aviation ennemie a mené un raid sur le quartier Al-Jaafira, souligne l’agence de presse libanaise. Ce raid violent a fait quatre martyrs et plusieurs blessés parmi les civils, en plus d’une énorme destruction, ajoute la même source, relevant que les secouristes ont évacué les martyrs et les blessés tandis que la Défense civile recherche toujours une personne disparue sous les décombres. Peu après, le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir tiré «des dizaines de roquettes de types Katioucha et Falaq» sur Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël, «en réponse au crime horrible que l’ennemi israélien a commis à Mays al-Jabal». Samedi soir, le Hezbollah avait également revendiqué des tirs sur des positions militaires dans le nord d’Israël. Depuis le début de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza en Palestine occupée le 7 octobre 2023, l’entité sioniste a intensifié ses agressions au Liban, principalement dans le sud, faisant des dizaines de martyrs et de blessés.