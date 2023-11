Quatre membres de la famille d’un journaliste libanais, parmi lesquels trois enfants, ont été tués dimanche dans une frappe de l’armée sioniste, alors qu’ils étaient en voiture sur une route du sud du Liban, selon des médias locaux. Les victimes sont la sœur du journaliste Samir Ayoub, correspondant d’une radio locale, et les trois petits-enfants de celle-ci, âgés de 14, 12 et 10 ans, selon l’agence nationale d’information (Ani, officielle). Le journaliste, qui était au volant de sa voiture, a été blessé. Les membres de sa famille le suivaient dans une seconde voiture. Dimanche matin, quatre secouristes avaient été blessés dans un bombardement sioniste contre deux ambulances appartenant à une association locale, avaient rapporté cette association et l’ANI. Le 13 octobre, un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, avait été tué et six autres, dont deux de l’AFP, avaient été blessés, alors qu’ils couvraient les crimes sionistes dans le sud du Liban.