Le Conseil de sécurité prévoit quatre sessions en octobre pour débattre des derniers développements de la question sahraouie, y compris du renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (MINURSO), selon le programme publié lundi sur le site de l’ONU. L’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, doit présenter son rapport sur la situation dans les territoires occupés et aborder le mandat de la MINURSO qui expirera le 31 octobre. Le dossier fera l’objet de débat et de concertations, dans le cadre de séances de travail et de rencontres prévues les 11, 16 et 30 octobre, selon l’agenda des sessions du Conseil de sécurité de l’ONU du mois d’octobre. Une première réunion a eu lieu lundi. Lors des sessions qui seront dirigées par le Brésil, en charge de la présidence tournante du Conseil, un exposé sera présenté par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, chef de la MINURSO, Alexandre Ivanko ainsi que l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura.