Les avions sionistes ont mené des raids et des bombardements dans la nuit de jeudi à vendredi contre plusieurs villages dans le sud du Liban, causant des dégâts matériels, a rapporté l’agence libanaise de l’Information (ANI). Selon ANI,»l’ennemi a mené vers minuit des bombardements sur le village de Aita Chaab et la périphérie de Dhaira, causant des dégâts matériels aux propriétés, aux cultures et aux maisons».»Jusqu’au matin, l’ennemi a tiré des fusées éclairantes au-dessus des villages frontaliers adjacents à la Ligne bleue, et des avions de reconnaissance ont survolé les villages des secteurs ouest et central, jusqu’à la périphérie de la ville de Sour, et à l’aube, des avions militaires ont survolé le sud», a ajouté l’agence. L’entité sioniste a intensifié ses attaques contre le Liban, notamment dans le sud du pays depuis le 7 octobre, date de l’agression génocidaire contre Ghaza. Ces agressions ont fait plus de 300 martyrs libanais, selon des sources de sécurité libanaises.